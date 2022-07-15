Быков о Радулове: «Похож на хамелеона, адаптируется к любой обстановке, меняет цвет и добивается своего. Свою добычу не упустит»

Теги Ак Барс Вячеслав Быков Александр Радулов НХЛ КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков заявил, что Александр Радулов похож на хамелеона.

14 июля «Ак Барс» официально подтвердил подписание двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.

Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос касательно адаптации Радулова после шести лет выступлений в НХЛ.

«Александр – это тот игрок, который похож на хамелеона, то есть адаптируется к любой обстановке, меняет цвет и добивается своего, он свою добычу не упустит.

Это мастер с большой буквы, обладающий грандиозным опытом игры.

Зрелый игрок, который благодаря своему опыту и харизме будет давать результат и вести за собой», – сказал Быков.

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