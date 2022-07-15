Быков о Радулове: «Похож на хамелеона, адаптируется к любой обстановке, меняет цвет и добивается своего. Свою добычу не упустит»

заявил, что похож на хамелеона.

14 июля официально подтвердил подписание двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.

Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос касательно адаптации Радулова после шести лет выступлений в .

«Александр – это тот игрок, который похож на хамелеона, то есть адаптируется к любой обстановке, меняет цвет и добивается своего, он свою добычу не упустит.

Это мастер с большой буквы, обладающий грандиозным опытом игры.

Зрелый игрок, который благодаря своему опыту и харизме будет давать результат и вести за собой», – сказал Быков.