Губерниев о Радулове в «Ак Барсе»: «Он просто не тянет НХЛ. Я за Малкиным с удовольствием понаблюдаю в «Питтсбурге», нежели в «Металлурге»

Дмитрий Губерниев оценил возвращение Александра Радулова в КХЛ.
Сегодня «Ак Барс» официально подтвердил подписание двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.
«Это говорит о том, что он просто не тянет в НХЛ. А силу «Ак Барсу» это, конечно, придает.
Хорошо, когда хоккеисты возвращаются, но я за Малкиным с удовольствием понаблюдаю в «Питтсбурге», нежели в «Металлурге», при всей моей любви к российскому хоккею и КХЛ», – заявил комментатор.
Радулов вернулся в Россию спустя шесть лет. Он отправился в НХЛ в 2016 году, подписав контракт с «Монреалем».
Радулов возвращается в КХЛ: в Казань к Знарку, с которым был долгий конфликт, и после дикого спада в НХЛ