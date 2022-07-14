Губерниев о Радулове в «Ак Барсе»: «Он просто не тянет НХЛ. Я за Малкиным с удовольствием понаблюдаю в «Питтсбурге», нежели в «Металлурге»

Теги Ак Барс Металлург Мг Питтсбург Евгений Малкин Александр Радулов НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил возвращение Александра Радулова в КХЛ.

Сегодня «Ак Барс» официально подтвердил подписание двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.

«Это говорит о том, что он просто не тянет в НХЛ. А силу «Ак Барсу» это, конечно, придает.

Хорошо, когда хоккеисты возвращаются, но я за Малкиным с удовольствием понаблюдаю в «Питтсбурге», нежели в «Металлурге», при всей моей любви к российскому хоккею и КХЛ», – заявил комментатор.

Радулов вернулся в Россию спустя шесть лет. Он отправился в НХЛ в 2016 году, подписав контракт с «Монреалем».

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