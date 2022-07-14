Губерниев о Радулове в «Ак Барсе»: «Он просто не тянет НХЛ. Я за Малкиным с удовольствием понаблюдаю в «Питтсбурге», нежели в «Металлурге»

оценил возвращение в КХЛ.

Сегодня официально подтвердил подписание двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.

«Это говорит о том, что он просто не тянет в НХЛ. А силу «Ак Барсу» это, конечно, придает.

Хорошо, когда хоккеисты возвращаются, но я за Малкиным с удовольствием понаблюдаю в «Питтсбурге», нежели в «Металлурге», при всей моей любви к российскому хоккею и КХЛ», – заявил комментатор.

Радулов вернулся в Россию спустя шесть лет. Он отправился в НХЛ в 2016 году, подписав контракт с «Монреалем».

Радулов возвращается в КХЛ: в Казань к Знарку, с которым был долгий конфликт, и после дикого спада в НХЛ