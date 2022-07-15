Хоккейное граффити появится на остановке у арены «Авангарда» в Омске

В понедельник, 18 июля, в Омске начнется фестиваль «Омский стрит-арт», проводимый музеем «Либеров-центр».

В течение лета в городе появятся два объекта уличного искусства. Первое граффити нарисуют на остановке напротив «G-Drive Арены», на которой будет выступать . Художник Иван Крячко распишет часть стен перехода, обратившись к сюжетам, посвященным хоккею.

Второе граффити появится у «Омск-Пригорода». Рисунок будет приурочен 200-летию Омской области. На ограждении Привокзальной площади художник Андрей Северский нарисует достопримечательности города.

Как отмечается, площадь каждого граффити превысит 200 квадратных метров.