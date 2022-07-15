Хоккейное граффити появится на остановке у арены «Авангарда» в Омске

Теги Авангард КХЛ Арена-Омск стиль Хоккей

В понедельник, 18 июля, в Омске начнется фестиваль «Омский стрит-арт», проводимый музеем «Либеров-центр».

В течение лета в городе появятся два объекта уличного искусства. Первое граффити нарисуют на остановке «Арена-Омск» напротив «G-Drive Арены», на которой будет выступать «Авангард». Художник Иван Крячко распишет часть стен перехода, обратившись к сюжетам, посвященным хоккею. 

Второе граффити появится у «Омск-Пригорода». Рисунок будет приурочен 200-летию Омской области. На ограждении Привокзальной площади художник Андрей Северский нарисует достопримечательности города.

Как отмечается, площадь каждого граффити превысит 200 квадратных метров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные