Техническая готовность «G-Drive Арены» в Омске – 84%. Открытие ожидается в сентябре

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Техническая готовность «G-Drive Арены» в Омске – 84%.

«По всему зданию выполняются отделочные работы.

В чаше ведется монтаж ограждений, монтируется подсистема под акустические панели, устанавливается металлокаркас под светодиодные дисплеи по периметру трибун. Проведены испытания стационарных пожарных роботов.

В здании смонтировано 14 лифтов и 8 эскалаторов. Продолжается монтаж инженерных систем пожаротушения, вентиляции, дымоудаления, кондиционирования, водоснабжения и канализации, а также силовые и слаботочные сети. Здание подключено к городским инженерным сетям водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, сетям связи.

На прилегающей территории завершаются работы по благоустройству: укладывается тротуарная плитка, опоры освещения, ведется озеленение. Начался монтаж ограждения.

Техническая готовность арены – 84%», – говорится на сайте арены. 

Ранее сообщалось, что ее открытие запланировано на 15 сентября 2022 года. Вместимость новой арены – 12 тысяч зрителей.

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