Сергей Толчинский: «Снял квартиру в Омске рядом с ареной. Компания по перевозке вещей возьмет 100 тысяч рублей, может, поехать на машине, сделать трип? Вроде 4 дня займет»

Нападающий «Авангарда» заявил, что снял квартиру в Омске рядом с новой ареной.

– Как у вас происходит переезд в Омск? «Авангард» начнет новый сезон на новой арене.

– Я там уже снял какую-то квартиру рядом с ареной. А вообще переезд – это головная боль. Общаюсь об этом с Брюквой ( – прим. Sports.ru).

Я позвонил в какую-то компанию, которая перевозит вещи. Мне сказали, что возьмут за это 100 тысяч рублей. А что у меня? Чисто один чемодан и гитара.

Ну, не знаю, будем думать. Почтой, что ли, отправлять вещи? А может, вообще поехать в Омск на машине? И останавливаться в разных городах.

Сделать такой трип по России. Вроде я посмотрел, это четыре дня займет.

– Когда у вас в начинаются сборы?

– Как написали, вроде бы нас собирают 13 июля на медосмотр. Я прилечу в Омск в районе 11-го числа.

– Удалось посмотреть новую арену?

– Пока только по фоткам. Сам вживую не видел, но предвкушаю. На снимках все выглядит шикарно. Очень хочется там оказаться побыстрее.

– Что думаете о тех ребятах, которых подписывают в «Авангард»? Тот же защитник .

– Я его лично не знаю. Может, где-то пересекались, но особо его не помню. Вообще новости читаю из вашего телеграм-канала. Вы же лучше знаете, кто там и куда переходит, – сказал нападающий омского клуба.