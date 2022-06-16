Александр Дюков: «Новая арена в Омске – ключевой элемент современного хоккейного кластера в регионе»

Александр Дюков высказался о программе развития хоккея в Омской области.

Председатель правления «Газпром нефти» считает, что новая арена «Авангарда» является ключевым элементом формируемого хоккейного кластера.

Ранее стало известно, что она получила название «G-Drive Арена».

«Комплексная программа развития хоккея в Омской области реализуется клубом «Авангард» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» нашей компании.

Новая ледовая арена в Омске – ключевой элемент формируемого в регионе современного хоккейного кластера, который объединит профессиональный клуб, высокотехнологичную и комфортную арену, современную детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок для занятия детей и молодежи.

Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», – сказал Дюков.