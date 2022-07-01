Сроки заливки тестового льда на «G-Drive Арене» сдвинулись из-за задержки в поставке бортов

Александр Крылов прокомментировал ситуацию с заливкой тестового льда на новой арене в Омске.

«Вся инженерная система под лед у нас уже готова и испытана. Уже приехали ледозаливочные машины. Мы действительно были готовы в июне залить лед, но сдвинулись сроки из-за того, что задержалась поставка бортов. Вы знаете, какая сейчас ситуация с поставками оборудования. Нас тоже эта проблема касается. Борт застрял на таможне.

Наморозить лед никакой сложности нет, но для полноценной заливки, конечно же, нужен борт. Мы ожидаем его поставки на объект буквально в ближайшее время. Под него уже установлены закладные, и мы зальем лед сразу, как только борт приедет к нам на площадку в Омск.

Рассчитываем, что это произойдет до середины июля. В целом, перенос сроков не так критичен, как мне кажется. Другие работы в чаше активно продолжаются. Мы готовимся к переезду команды в Омск», – сказал председатель совета директоров «Авангарда» омскому «12 каналу».

Техническая готовность «G-Drive Арены» в Омске – 84%. Открытие ожидается в сентябре