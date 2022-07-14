Генменеджер «Динамо» о призыве в армию: «Можно играть в хоккей и одновременно отдать долг родине. Игроки обращаются за помощью, клуб помогает»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Владимир Брюквин Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Генеральный менеджер «Динамо» рассказал, как игроки клуба решают вопрос с армией.

– После громкой истории Ивана Федотова многие игроки наверняка обеспокоены возможным призывом в ВС. Как в «Динамо» решают этот вопрос? Тем более что как раз в этом сезоне у вас очень много хоккеистов призывного возраста.

– Многие ребята у нас получают высшее образование и на это время имеют законную отсрочку от призыва в армию. Кроме того, игроки «Динамо» могут служить в спортроте, в Росгвардии. Сейчас у нас таких военнослужащих нет.

А вот по осеннему призыву воинскую присягу примут сразу четыре человека. Трое молодых и один игрок основного состава. Все официально и легально.

– Ребята сами выразили желание отслужить в армии как положено?

– Не скажу, что это желание. Скорее, игроки обращаются за помощью, и клуб им помогает. Можно играть в хоккей и одновременно отдать долг родине.

– Как происходит призыв хоккеистов?

– Какое-то время парни проводят в части, принимают присягу. Потом их командируют в «Динамо».

– Как я понимаю, в части хоккеисты находятся недолго?

– По-разному бывает. От нескольких дней до пары недель, если это происходит летом, до сборов. По-моему, больше всех Владимир Брюквин у нас служил – около месяца.

– Его несколько лет назад и во время сезона отправляли в воинскую часть.

– Да, со своей стороны мы полностью соблюдаем протокол Росгвардии. Если ребята должны находиться в части, они туда едут. Обычно в спортроту идут те, у кого истекла отсрочка после того, как они закончат обучение в вузе.

– То есть у игроков «Динамо» не может быть проблем с военкоматом?

– В прежние времена было еще проще. А теперь надо понимать, что и в спортроте есть своя квота на хоккеистов и она не резиновая. Но мы стараемся всем своим ребятам помочь, – сказал Алексей Сопин.

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