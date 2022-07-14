Генменеджер «Динамо» о призыве в армию: «Можно играть в хоккей и одновременно отдать долг родине. Игроки обращаются за помощью, клуб помогает»

Генеральный менеджер рассказал, как игроки клуба решают вопрос с армией.

– После громкой истории многие игроки наверняка обеспокоены возможным призывом в ВС. Как в «Динамо» решают этот вопрос? Тем более что как раз в этом сезоне у вас очень много хоккеистов призывного возраста.

– Многие ребята у нас получают высшее образование и на это время имеют законную отсрочку от призыва в армию. Кроме того, игроки «Динамо» могут служить в спортроте, в Росгвардии. Сейчас у нас таких военнослужащих нет.

А вот по осеннему призыву воинскую присягу примут сразу четыре человека. Трое молодых и один игрок основного состава. Все официально и легально.

– Ребята сами выразили желание отслужить в армии как положено?

– Не скажу, что это желание. Скорее, игроки обращаются за помощью, и клуб им помогает. Можно играть в хоккей и одновременно отдать долг родине.

– Как происходит призыв хоккеистов?

– Какое-то время парни проводят в части, принимают присягу. Потом их командируют в «Динамо».

– Как я понимаю, в части хоккеисты находятся недолго?

– По-разному бывает. От нескольких дней до пары недель, если это происходит летом, до сборов. По-моему, больше всех у нас служил – около месяца.

– Его несколько лет назад и во время сезона отправляли в воинскую часть.

– Да, со своей стороны мы полностью соблюдаем протокол Росгвардии. Если ребята должны находиться в части, они туда едут. Обычно в спортроту идут те, у кого истекла отсрочка после того, как они закончат обучение в вузе.

– То есть у игроков «Динамо» не может быть проблем с военкоматом?

– В прежние времена было еще проще. А теперь надо понимать, что и в спортроте есть своя квота на хоккеистов и она не резиновая. Но мы стараемся всем своим ребятам помочь, – сказал .