Глава СПЧ Фадеев о Федотове: «Все молодые люди в России – военнообязанные. Спортсмены могут служить формально, как и в СССР. А Никита Михалков поехал на Камчатку на 3 года»

Глава СПЧ при президенте РФ считает, что у спортсменов есть привилегии при службе в армии.

1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

«Все молодые люди в России – военнообязанные. Если молодой человек учится в университете или на военной кафедре, то получает (военный билет). Во всех других случаях все военнообязанные.

Что касается спортсменов, то у них есть привилегия. Они могут формально служить, а фактически продолжать свою деятельность. Так было и в советское время.

Мы не уникальны, в США сильно развит студенческий спорт, он фактически профессионален. Они не учатся, но получают оценки, чтобы университет поднимал свой спортивный престиж.

У нас похожая ситуация, спортсмены имеют продолжать свою карьеру, формально отбывая год в российской армии. Почему некоторые не делают так, я не знаю. Это неправильная история.

Режиссер Никита Михалков подарил мне книгу-дневник, написанный в молодости. У него был очень неудачный роман с девушкой, отец которой был весьма высокопоставленным партийным деятелем.

Михалков думал, что в 27 лет его отправят в кавалерийский полк под Москвой, а его отправили на Камчатку на три года. Представьте, какой потенциал блата был у Никиты Сергеевича с таким отцом, а он поехал и три года отслужил на Камчатке», – сказал Валерий Фадеев в эфире программы «Есть тема!» на