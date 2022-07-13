Марчмент покидает «Флориду». В НХЛ есть большой интерес к форварду

Форвард «Флориды» Мэйсон Марчмент сменит клуб этим летом.
«Если что-то внезапно не изменится, Марчмент не вернется во «Флориду». У Мэйсона сложная ситуация на фоне недавнего ухода из жизни его отца – Брайана. Этой семье нужны хорошие новости.
Что ж, Мэйсон привлекает к себе большой интерес как свободный агент. Он это заслужил», – описал ситуацию инсайдер Даррен Дрегер.
По условиям контракта, связывавшего Марчмента с флоридским клубом, кэпхит составлял 800 тысяч долларов.
Статистику 27-летнего канадца можно посмотреть здесь.
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