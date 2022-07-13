«Оттава» лидирует в борьбе за Жиру

34-летний форвард «Флориды» Клод Жиру близок к переходу в «Оттаву».

«Все признаки указывают на то, что «Сенаторс» лидируют в борьбе за возможность подписать звездного неограниченно свободного агента , когда рынок откроется сегодня», – поделился информацией известный инсайдер Пьер Лебрюн.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Филадельфию» и «Флориду». В общей сложности он набрал 64 (21+43) очка в 75 матчах чемпионата НХЛ и 8 (3+5) баллов в 10 играх Кубка Стэнли.

Кэпхит по контракту составлял 8,275 миллиона долларов.

Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ