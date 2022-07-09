«Флорида» продлила Лукаса Карлссона на год. Контракт двусторонний, у защитника 40 матчей в НХЛ в прошлом сезоне

продлила защитника Лукаса Карлссона на год.

Соглашение с 25-летним шведом является двусторонним. Зарплата составит 800 тысяч долларов на уровне НХЛ и 300 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме за сезон 400 тысяч.

В прошлом сезоне Карлссон сыграл 40 матчей за «Пантерс» в НХЛ и набрал 9 (3+6) очков при полезности «+3» и среднем времени на льду 12:42.

В 8 матчах за набрал 6 (1+5) баллов при полезности «+9».

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