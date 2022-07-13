«Трактор» подписал контракт с вратарем из системы «Филадельфии» Устименко

Вратарь Кирилл Устименко заключил контракт с .

Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Раннее «Трактор» получил права на Устименко в обмен на защитника Богдана Жилякова, который отправился в петербургское «Динамо».

23-летний вратарь – уроженец белорусского Гомеля. В 2011 году Устименко перебрался в Санкт-Петербург, где начал профессиональную карьеру, выступал за «Динамо» в МХЛ и ВХЛ. В 2017-м Устименко стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в составе сборной России. В сезоне-2017/2018 выбрала вратаря на драфте под общим 80-м номером.

В Северной Америке Устименко выступал за «Рединг» в и «Лихай Вэлли» в .

В минувшем сезоне вратарь провел 19 матчей за «Рединг». В этих играх Устименко отражал 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,67. Также в активе вратаря было 8 игр за «Лихай Вэлли» в завершившемся сезоне (90,0% отраженных бросков, коэффициент надежности – 2,91).