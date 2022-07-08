Пайлат покинул «Трактор». Сообщалось, что на него давили в Швеции

Защитник-легионер покинул .

Челябинский клуб объявил о расторжении контракта с Лоуренсом Пайлатом.

«Шведский хоккеист покидает «Трактор». Права на защитника в КХЛ до окончания сезона-2023/24 остаются у черно-белых. ⠀ Лоуренс Пайлат провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ-2022. Всего в Лиге защитник сыграл 117 матчей, забросил 7 шайб и сделал 42 голевые передачи, также в его активе 36 хитов и 193 блокированных броска. Ему принадлежит рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93). ⠀ Хоккейный клуб «Трактор» благодарит за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов», – сказано в информационном сообщении.

Ранее генеральный директор челябинского клуба Иван Савин отмечал, что защитник подвергся серьезному давлению у себя на родине – в Швеции.