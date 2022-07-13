Хекстолл о Малкине: «Талант поколения, один из величайших игроков в истории НХЛ. Очень рады, что он остался в «Питтсбурге»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Рон Хекстолл Хоккей

Генменеджер «Питтсбурга» рад продлению контракта с Евгением Малкиным

Клуб и 35-летний форвард договорились о сделке на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов. 

«Евгений – талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ.

Его хоккейное резюме и личные достижения говорят сами за себя. Мы очень рады, что он остался и продолжит создавать свое наследие в «Питтсбурге», – сказал Рон Хекстолл

Малкин и «Питтсбург» продлили контракт на 4 года, кэпхит – 6,1 млн долларов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные