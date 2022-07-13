Хекстолл о Малкине: «Талант поколения, один из величайших игроков в истории НХЛ. Очень рады, что он остался в «Питтсбурге»

Генменеджер «Питтсбурга» рад продлению контракта с .

Клуб и 35-летний форвард договорились о сделке на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.

«Евгений – талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории .

Его хоккейное резюме и личные достижения говорят сами за себя. Мы очень рады, что он остался и продолжит создавать свое наследие в «Питтсбурге», – сказал .

Малкин и «Питтсбург» продлили контракт на 4 года, кэпхит – 6,1 млн долларов