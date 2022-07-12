Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Взрывной, с отличным броском. Его мотивация – вернуться в НХЛ»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался о переходе форварда .

Сообщалось, что контракт с канадцем заключен на год.

«Его игра подходит под стиль . Форвард очень быстрый, взрывной, с отличным броском. Думаю, энергии у нас прибавится.

Джошуа проявил искренне желание играть в Уфе. Он рассматривает это как этап развития себя как игрока.

Кроме выгодной суммы контракта его мотивация в том, чтобы в дальнейшем вернуться в НХЛ, прибавив в уверенности и в практике.

В ходе собеседования Джошуа задавал интересные и правильные вопросы нашему тренерскому штабу. Нам нравится его серьезный подход. И мы видели его на международной арене: он хорошо проявил себя на Олимпиаде. Надеемся, что наш выбор будет удачным», – сказал Ринат Баширов.