«Салават» намекнул на трансфер. Возможно, это Джош Хо-Сэнг из системы «Торонто»

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В «Салават Юлаев» может перейти канадский нападающий.

В своих социальных сетях уфимский клуб опубликовал фотографию-ребус, из которого следует, что «Салават» анонсирует подписание контракта с 26-летним нападающим Джошем Хо-Сэнгом.

Уфимцы зашифровали логотип «Торонто Марлис» и инициалы хоккеиста JHS.

Канадец набрал 35 (16+19) очков в 47 матчах прошедшего регулярного чемпионата АХЛ. Всего в лиге Хо-Сэнг записал на свой счет 158 (46+112) баллов в 225 играх

В НХЛ нападающий сыграл 53 матча и набрал 24 (7+14) очка.

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»

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