«Салават» намекнул на трансфер. Возможно, это Джош Хо-Сэнг из системы «Торонто»

В может перейти канадский нападающий.

В своих социальных сетях уфимский клуб опубликовал фотографию-ребус, из которого следует, что «Салават» анонсирует подписание контракта с 26-летним нападающим .

Уфимцы зашифровали логотип и инициалы хоккеиста JHS.

Канадец набрал 35 (16+19) очков в 47 матчах прошедшего регулярного чемпионата . Всего в лиге Хо-Сэнг записал на свой счет 158 (46+112) баллов в 225 играх

В НХЛ нападающий сыграл 53 матча и набрал 24 (7+14) очка.

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»