40-45 млн рублей в год – зарплата Хо-Сэнга в «Салавате» (Metaratings)

Появилась информация о подробностях контракта Джоша Хо-Сэнг и «Салавата Юлаева».
Ранее в своих социальных сетях уфимский клуб опубликовал фотографию-ребус, из которого следует, что «Салават» анонсирует подписание контракта с 26-летним нападающим. Уфимцы зашифровали логотип «Торонто Марлис» и инициалы хоккеиста JHS.
Как сообщает Metaratings.ru, оклад канадского хоккеиста составит 40-45 миллионов рублей за сезон.
Хо-Сэнг набрал 35 (16+19) очков в 47 матчах прошедшего регулярного чемпионата АХЛ. Всего в лиге Хо-Сэнг записал на свой счет 158 (46+112) баллов в 225 играх.
В НХЛ нападающий сыграл 53 матча и набрал 24 (7+17) очка.