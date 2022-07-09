40-45 млн рублей в год – зарплата Хо-Сэнга в «Салавате» (Metaratings)

Появилась информация о подробностях контракта и .

Ранее в своих социальных сетях уфимский клуб опубликовал фотографию-ребус, из которого следует, что «Салават» анонсирует подписание контракта с 26-летним нападающим. Уфимцы зашифровали логотип и инициалы хоккеиста JHS.

Как сообщает Metaratings.ru, оклад канадского хоккеиста составит 40-45 миллионов рублей за сезон.

Хо-Сэнг набрал 35 (16+19) очков в 47 матчах прошедшего регулярного чемпионата . Всего в лиге Хо-Сэнг записал на свой счет 158 (46+112) баллов в 225 играх.

В нападающий сыграл 53 матча и набрал 24 (7+17) очка.