«Вашингтон» обменял Ванечека в «Нью-Джерси» на два драфт-пика

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«Вашингтон» обменял чешского вратаря в «Нью-Джерси».

Команды договорились о сделке, в результате которой 26-летний голкипер Витек Ванечек переходит в состав «Дэвилс».

Также «Нью-Джерси» получил драфт-пик во втором раунде драфта НХЛ-2022 (46-й номер).

В свою очередь, «Кэпиталс» получили два выбора на драфте НХЛ-2022 – второй раунд (37-й номер) и третий раунд (70-й номер).

Ванечек на данный момент находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне голкипер провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,67 шайбы и отражая 90,8% бросков.

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