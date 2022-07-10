«Вашингтон» может выменять вратаря Аллена у «Монреаля». Ранее клуб обменял Ванечека в «Нью-Джерси»

Несколько клубов НХЛ заинтересованы в кандидатуре вратаря «Монреаля».
Источники в лиге отмечают, что 31-летний голкипер Джейк Аллен вызывает большой интерес со стороны команд НХЛ.
Ранее сообщалось, что Алленом интересуются «Эдмонтон» и «Баффало». Издание Montreal Hockey Now считает, что голкипера также желает выменять «Вашингтон».
Контракт Аллена с кэпхитом 2,875 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.
В прошедшем чемпионате НХЛ канадец провел 35 матчей, пропуская в среднем 3,30 шайбы и отражая 90,5% бросков.