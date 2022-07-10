«Вашингтон» может выменять вратаря Аллена у «Монреаля». Ранее клуб обменял Ванечека в «Нью-Джерси»

Теги возможные переходы Баффало Монреаль Вашингтон Эдмонтон НХЛ Джейк Аллен Хоккей

Несколько клубов НХЛ заинтересованы в кандидатуре вратаря «Монреаля».

Источники в лиге отмечают, что 31-летний голкипер Джейк Аллен вызывает большой интерес со стороны команд НХЛ.

Ранее сообщалось, что Алленом интересуются «Эдмонтон» и «Баффало». Издание Montreal Hockey Now считает, что голкипера также желает выменять «Вашингтон».

Контракт Аллена с кэпхитом 2,875 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

В прошедшем чемпионате НХЛ канадец провел 35 матчей, пропуская в среднем 3,30 шайбы и отражая 90,5% бросков.

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