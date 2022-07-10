«Вашингтон» может подписать контракт с вратарем Кюмпером

«Вашингтон» может подписать контракт с вратарем Дарси Кюмпером.
Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.
«Кэпиталс» ни за что не обменяли бы Витека Ванечека, не имея представления о том, кто его заменит. Я верю в то, что это может быть Кюмпер», – написал Лебрюн.
32-летний канадец готов выйти на рынок свободных агентов. Он получал 4,5 миллиона в год по контракту, срок действия которого истекает.
В 57 матчах прошедшего регулярного сезона НХЛ Кюмпер пропустил 138 голов. Он отразил 92,1% бросков в створ ворот.
В победном плей-офф он провел 16 матчей и одержал 10 побед (еще 6 «Эвс» принес его сменщик Павел Францоуз).
Статистика Кюмпера – 90,2% отраженных бросков (перед шестым матчем было меньше 90%) и 2,57 коэффициент надежности.