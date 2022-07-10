«Вашингтон» может подписать контракт с вратарем Кюмпером

может подписать контракт с вратарем .

Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

«Кэпиталс» ни за что не обменяли бы , не имея представления о том, кто его заменит. Я верю в то, что это может быть Кюмпер», – написал Лебрюн.

32-летний канадец готов выйти на рынок свободных агентов. Он получал 4,5 миллиона в год по контракту, срок действия которого истекает.

В 57 матчах прошедшего регулярного сезона НХЛ Кюмпер пропустил 138 голов. Он отразил 92,1% бросков в створ ворот.

В победном плей-офф он провел 16 матчей и одержал 10 побед (еще 6 «Эвс» принес его сменщик Павел Францоуз).

Статистика Кюмпера – 90,2% отраженных бросков (перед шестым матчем было меньше 90%) и 2,57 коэффициент надежности.