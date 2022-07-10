Генменеджер «Вашингтона» об обмене Ванечека: «Не самый умный поступок, да? Мы хотели выйти на рынок вратарей»

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Генеральный менеджер «Вашингтона» сказал, что клуб будет искать вратаря на рынке. 

Во время драфта НХЛ «Кэпиталс» обменяли Витека Ванечека в «Нью-Джерси».

Брайан Маклеллан пошутил с журналистами, комментируя сделку. 

«Наверное, не самый умный поступок, да? (с улыбкой).

Что касается рынка вратарей, то мы хотели выйти на него. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Маклеллан. 

Клуб планирует подписать вратаря в пару к Илье Самсонову. 

Ожидается, что на рынке свободных агентов наибольший интерес будут вызывать два вратаря – Джек Кэмпбелл («Торонто») и Дарси Кюмпер («Колорадо»). 

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