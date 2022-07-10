Генменеджер «Вашингтона» об обмене Ванечека: «Не самый умный поступок, да? Мы хотели выйти на рынок вратарей»

Генеральный менеджер сказал, что клуб будет искать вратаря на рынке.

Во время драфта «Кэпиталс» обменяли Витека Ванечека в .

Брайан Маклеллан пошутил с журналистами, комментируя сделку.

«Наверное, не самый умный поступок, да? (с улыбкой).

Что касается рынка вратарей, то мы хотели выйти на него. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Маклеллан.

Клуб планирует подписать вратаря в пару к Илье Самсонову.

Ожидается, что на рынке свободных агентов наибольший интерес будут вызывать два вратаря – («Торонто») и («Колорадо»).