Генменеджер «Вашингтона» об обмене Ванечека: «Не самый умный поступок, да? Мы хотели выйти на рынок вратарей»

Генеральный менеджер «Вашингтона» сказал, что клуб будет искать вратаря на рынке.
Во время драфта НХЛ «Кэпиталс» обменяли Витека Ванечека в «Нью-Джерси».
Брайан Маклеллан пошутил с журналистами, комментируя сделку.
«Наверное, не самый умный поступок, да? (с улыбкой).
Что касается рынка вратарей, то мы хотели выйти на него. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Маклеллан.
Клуб планирует подписать вратаря в пару к Илье Самсонову.
Ожидается, что на рынке свободных агентов наибольший интерес будут вызывать два вратаря – Джек Кэмпбелл («Торонто») и Дарси Кюмпер («Колорадо»).