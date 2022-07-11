Андрей Николишин: «Малкин мог быть номером один в другой команде, но ничего не выиграть. Ему очень повезло, он играл наравне с Кросби в одном клубе»

прокомментировал переговоры и «Питтсбурга» о новом контракте.

– Для понимания, какая у «Питтсбурга» стратегия в отношении Малкина, надо знать – сколько у клуба свободных денег под потолком зарплат и кого в команде можно обменять. Именно от этого складывается ситуация вокруг будущего контракта Малкина.

Нельзя говорить, что «Питтсбург» не хочет продлить контракт с Малкиным. Все зависит от потолка. А все эти разговоры об обидах между Малкиным и клубом… Отписался Женя от клубного аккаунта в соцсетях, подписался – все это ерунда. Люди просто не понимают, что на самом деле происходит.

– То есть никаких обид между Малкиным и «Питтсбургом» нет?

– Конечно, ничего личного, только бизнес. Если «Питтсбург» сможет вписаться под потолок зарплат, договорившись с Малкиным о новом контракте, они с удовольствием это сделают. А если никак не впишутся, могут и обменять.

– Вспоминается новый контракт Овечкина с «Вашингтоном». Там ни у кого не было сомнений, что стороны договорятся. А ведь Малкин не уступает Овечкину по таланту. Почему к нему в «Питсбурга» все же несколько другое отношение?

– Потому что у «Питтсбурга» есть еще Кросби. Сидни и Женя – два уникальных центрфорварда. Они оба на первых ролях. Но все же Кросби отдается предпочтение. Он и капитан команды, и номинально – центр первого звена.

– Получается, Малкину не повезло, что он попал в одну команду с Кросби? В любой другой он был бы явным единоличным лидером и непререкаемым авторитетом?

– Что, значит, не повезло? Малкин выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли. Да он мог бы быть номером один в другой команде, но при этом ничего не выиграть.

Вот и спросите у самого Жени, что для него важнее – три кубка или роль явного лидера? Ответ очевиден. Считаю, что Малкину как раз очень повезло. В том числе и в том, что он играл наравне с Кросби в одном клубе, – сказал чемпион мира.

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)