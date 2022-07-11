Сакик перешел на должность президента по хоккейным операциям «Колорадо». Макфарленд стал генменеджером

«Колорадо» назначил Криса Макфарленда на должность генерального менеджера.
Джо Сакик, занимавший прежде позицию генменеджера команды, перешел на пост президента по хоккейным операциям «Эвеланш».
В прошедшем чемпионате «Эвс» выиграли Кубок Стэнли, а Сакик был признан лучшим генеральным менеджером сезона.
Сакик занимал пост генерального менеджера «Колорадо» с 2013 года.
Макфарленд получил назначение на должность ассистента генменеджера клуба в сезоне-2015/16. Специалист семь лет подряд помогал Сакику.