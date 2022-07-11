Сакик перешел на должность президента по хоккейным операциям «Колорадо». Макфарленд стал генменеджером

назначил на должность генерального менеджера.

, занимавший прежде позицию генменеджера команды, перешел на пост президента по хоккейным операциям «Эвеланш».

В прошедшем чемпионате «Эвс» выиграли Кубок Стэнли, а Сакик был признан лучшим генеральным менеджером сезона.

Сакик занимал пост генерального менеджера «Колорадо» с 2013 года.

Макфарленд получил назначение на должность ассистента генменеджера клуба в сезоне-2015/16. Специалист семь лет подряд помогал Сакику.