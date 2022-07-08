Сакик стал обладателем приза лучшему генменеджеру сезона НХЛ

Джо Сакик из «Колорадо» стал лучшим генеральным менеджером в сезоне НХЛ.
За обладателя приза имени Джима Грегори голосовали 32 генеральных менеджера клубов, 5 представителей руководства лиги и 5 журналистов.
В отличие от других призов, голосование проходило после второго раунда Кубка Стэнли.
Каждый из выборщиков называл тройку кандидатов, баллы считались по схеме 5-3-1.
Бывший капитан «Эвеланш» набрал 109 баллов при 16 первых, 8 вторых и 5 третьих местах.
Он опередил Жюльена Брисбуа из «Тампы» (87 баллов, 12-8-3), Криса Друри («Рейнджерс», 53, 4-7-12), Кена Холланда («Эдмонтон», 41, 3-7-5) и Билла Зито («Флорида», 33, 2-6-5).
Сакик стал генменеджером «Колорадо» в 2013 году. В этом сезоне клуб впервые с 2001 года выиграл Кубок Стэнли.
Прошлым летом «Эвеланш» выменяли вратаря Дарси Кюмпера у «Аризоны» и подписали форварда Даррена Хелма, много лет отыгравшего за «Детройт».
Также «лавины» были активны в дедлайн, состав команды пополнили защитник Джош Мэнсон, форварды Эндрю Кольяно и Арттури Лехконен.
Приз имени Джима Грегори вручается с 2010 года. Сакик стал первым в истории НХЛ, кто признавался самым ценным игроком («Харт Трофи», 2001 год) и лучшим генеральным менеджером по итогам сезона.