Сакик стал обладателем приза лучшему генменеджеру сезона НХЛ

Джо Сакик из «Колорадо» стал лучшим генеральным менеджером в сезоне .

За обладателя приза имени Джима Грегори голосовали 32 генеральных менеджера клубов, 5 представителей руководства лиги и 5 журналистов.

В отличие от других призов, голосование проходило после второго раунда Кубка Стэнли.

Каждый из выборщиков называл тройку кандидатов, баллы считались по схеме 5-3-1.

Бывший капитан «Эвеланш» набрал 109 баллов при 16 первых, 8 вторых и 5 третьих местах.

Он опередил Жюльена Брисбуа из (87 баллов, 12-8-3), Криса Друри («Рейнджерс», 53, 4-7-12), Кена Холланда ( , 41, 3-7-5) и Билла Зито ( , 33, 2-6-5).

Сакик стал генменеджером в 2013 году. В этом сезоне клуб впервые с 2001 года выиграл Кубок Стэнли.

Прошлым летом «Эвеланш» выменяли вратаря Дарси Кюмпера у «Аризоны» и подписали форварда Даррена Хелма, много лет отыгравшего за «Детройт».

Также «лавины» были активны в дедлайн, состав команды пополнили защитник Джош Мэнсон, форварды Эндрю Кольяно и Арттури Лехконен.

Приз имени Джима Грегори вручается с 2010 года. Сакик стал первым в истории НХЛ, кто признавался самым ценным игроком («Харт Трофи», 2001 год) и лучшим генеральным менеджером по итогам сезона.