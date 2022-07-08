Каменский о Сакике: «Великий игрок, доказывающий, что может стать великим генменеджером. Позже обязательно напишу ему и поздравлю»

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Георгиев стал игроком в результате обмена с «Рейнджерс», а Сакик был признан лучшим генеральным менеджером сезона.

«Даже бэкапом в «Рейнджерс» Александр показывал стабильную и хорошую игру.

У него появился большой шанс показать себя с лучшей стороны. «Колорадо» этот шанс ему обязательно предоставит. Талант и опыт у него уже есть. Он работал с лучшим на сегодняшний день голкипером лиги. Желаю ему успехов. Пусть ловит шайбу.

Скажется ли на нем давление из-за выступления за чемпионов лиги и статуса основного голкипера? Наоборот, у него будет преимущество. Игра за команду с такими классными защитниками только воодушевит его продемонстрировать свои лучшие качества.

Сакик был уникальным игроком, мог сыграть в любом звене и на любой позиции. Везде был лидером, который очень любит хоккей. Хорошо, что его качества отразились на организационной деятельности.

Он долго шел к этому Кубку Стэнли и создал «Колорадо», который смог его выиграть. Для него этот успех – только начало. Пока лично пообщаться не успел, но у них то драфт, то другие дела. Позже обязательно напишу ему и поздравлю.

Очень ждал, кого же выберут лучшим генменеджером лиги. Хорошо, что именно Сакик им стал. Великий игрок, который доказывает, что может стать великим генменеджером», – сказал обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Эвеланш».