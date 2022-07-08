Сакик видит Георгиева 1-м номером «Колорадо»: «Поэтому мы и выменяли его. Нравится, что он играл в команде с большого рынка»

видит первым номером .

Клуб выменял российского вратаря у и вскоре рассчитывает подписать с ним новый контракт. Он может стать ограниченно свободным агентом.

«Поэтому мы и выменяли его. Я думаю, что они с Павлом Францоузом будут отличным дуэтом. Мы считаем Павла отличным запасным вратарем и парнем, которому можно доверить 30-40 игр.

Когда Георгиев был стартовым вратарем, он играл очень хорошо. Он хотел получить шанс, и это произошло, Он с нетерпением ждал вызова.

Мне нравится то, что он играл в команде с большого рынка. Он играл в Нью-Йорке. Он может справиться с давлением и многим другим. Мы рады за него», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш».