Сакик видит Георгиева 1-м номером «Колорадо»: «Поэтому мы и выменяли его. Нравится, что он играл в команде с большого рынка»

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Джо Сакик видит Александра Георгиева первым номером «Колорадо».

Клуб выменял российского вратаря у «Рейнджерс» и вскоре рассчитывает подписать с ним новый контракт. Он может стать ограниченно свободным агентом. 

«Поэтому мы и выменяли его. Я думаю, что они с Павлом Францоузом будут отличным дуэтом. Мы считаем Павла отличным запасным вратарем и парнем, которому можно доверить 30-40 игр. 

Когда Георгиев был стартовым вратарем, он играл очень хорошо. Он хотел получить шанс, и это произошло, Он с нетерпением ждал вызова. 

Мне нравится то, что он играл в команде с большого рынка. Он играл в Нью-Йорке. Он может справиться с давлением и многим другим. Мы рады за него», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш». 

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