«Тампа» сделает еще одно контрактное предложение Палату

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«Тампа» не оставляет попытки сохранить в команде Ондржея Палата.

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий близок к выходу на рынок свободных агентов, не договорившись с клубом о новом контракте.

«Ожидаю, что Палату сделают еще одно предложение», – написал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Чешский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. По истекающему соглашению его кэпхит составляет 5,3 миллиона долларов в год.

Палат набрал 49 (18+31) очков при полезности «плюс 15» в 77 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 21 (11+10) балл при полезности «плюс 10» в 23 играх.

Нападающий выступает за «Тампу» с сезона-2012/13.

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