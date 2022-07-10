«Тампа» сделает еще одно контрактное предложение Палату

не оставляет попытки сохранить в команде .

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий близок к выходу на рынок свободных агентов, не договорившись с клубом о новом контракте.

«Ожидаю, что Палату сделают еще одно предложение», – написал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Чешский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. По истекающему соглашению его кэпхит составляет 5,3 миллиона долларов в год.

Палат набрал 49 (18+31) очков при полезности «плюс 15» в 77 матчах прошедшего регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 21 (11+10) балл при полезности «плюс 10» в 23 играх.

Нападающий выступает за «Тампу» с сезона-2012/13.