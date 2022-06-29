Генменеджер «Тампы» о Поле, Палате и Рутте: «Хотим оставить всех троих. Я уже связался с их агентами»

хочет сохранить , и .

Все три игрока могут вскоре выйти на рынок свободных агентов.

«Я уже связался с их агентами и провел предварительные переговоры.

Я знаю, что все трое хотели бы остаться здесь, и мы хотели бы оставить их», – сказал .

31-летний форвард Палат выступает за «Лайтнинг» с 2013 года. В минувшем плей-офф он набрал 21 (11+10) очко в 23 матчах при 3 победных шайбах.

По контракту, срок действия которого завершается в июле, его кэпхит составляет 5,3 миллиона долларов.

31-летний защитник Рутта перешел в команду по ходу сезона-2018/19. В плей-офф набрал 5 (1+4) баллов в 17 играх. Его текущий кэпхит – 1,3 млн долларов.

27-летний форвард Пол стал игроком «молний» на дедлайне этого года в результате обмена из «Оттавы». В плей-офф набрал 9 (5+4) очков в 23 матчах. Его текущий кэпхит – 1,35 млн долларов.

По данным CapFriendly, платежная ведомость команды на следующий сезон составляет 84,5 млн долларов при потолке зарплат 82,5 млн.

При этом защитник Брент Сибрук (6,75 млн) будет помещен в список травмированных на долгий срок. При таком раскладе у «Лайтнинг» занято 77,6 млн.