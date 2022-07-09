Палат близок к выходу на рынок свободных агентов. Форвард играет за «Тампу» с сезона-2012/13

может покинуть в ближайшее время.

31-летний нападающий, по всей видимости, не достиг договоренности с «Лайтнинг» о новом контракте и 13 июля выйдет на рынок свободных агентов, об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Чешский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

По истекающему соглашению его кэпхит составляет 5,3 миллиона долларов в год.

Палат набрал 49 (18+31) очков при полезности «плюс 15» в 77 матчах прошедшего регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 21 (11+10) балл при полезности «плюс 10» в 23 играх.

Нападающий выступает за «Тампу» с сезона-2012/13.