Палат близок к выходу на рынок свободных агентов. Форвард играет за «Тампу» с сезона-2012/13

Ондржей Палат может покинуть «Тампу» в ближайшее время.
31-летний нападающий, по всей видимости, не достиг договоренности с «Лайтнинг» о новом контракте и 13 июля выйдет на рынок свободных агентов, об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
Чешский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.
По истекающему соглашению его кэпхит составляет 5,3 миллиона долларов в год.
Палат набрал 49 (18+31) очков при полезности «плюс 15» в 77 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 21 (11+10) балл при полезности «плюс 10» в 23 играх.
Нападающий выступает за «Тампу» с сезона-2012/13.