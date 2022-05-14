Жена Малкина: «Овечкин – надежный офис и горячее ядро «Вашингтона». Капризов – филигранный игрок, эстетическое удовольствие наблюдать за ним»

Жена Евгения Малкина высоко оценила игру и .

«Жаль, что и «Сент-Луис» вышли друг на друга в первом раунде.

Капризов – очень даровитый и филигранный игрок, эстетическое удовольствие наблюдать за этим парнем.

И «Вашингтон», конечно. Александр – неоспоримый лидер, надежный офис и горячее ядро «Кэпиталс».

Хотелось, чтобы еще поиграли в пределах финала конференции», – написала .

«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли, а «Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4).

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал