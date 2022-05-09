Анна Кастерова: «Малкин и Кросби более 10 лет приглашают в свои ложи детей с ограниченными возможностями. Жены сидят на трибунах»

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Анна Кастерова сообщила, что Малкин и Кросби приглашают особых гостей в свои ложи на арене.

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина ответила на вопрос подписчиков в своем телеграм-канале.

«Жены и родственники игроков «Питтсбурга» в течение сезона и плей-офф сидят, как и все, на трибунах.

В свои ложи Малкин и Кросби приглашают особых гостей. Более 10 лет игроки отдают лучшие места благотворительным организациям и детям с ограниченными возможностями», – написала Кастерова.

«Питтсбург» – самое необъяснимое явление Кубка Стэнли-2022. Слишком хорош для аутсайдера и слишком уязвим для фаворита

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