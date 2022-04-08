Овечкин о Капризове: «Все знают, что он талантливый хоккеист. Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком»

поделился мнением о .

Капризов играет за «Миннесоту». Клуб возглавляет бывший помощник тренера «Вашингтона» .

«Он приехал в , будучи зрелым игроком. У него большой опыт, он играл за сборную, играл против взрослых мужиков.

Все знают, что он талантливый игрок, обладающий множеством навыков.

Очевидно, что [Эвасон] из тех парней, которые дадут тебе много игрового времени, дадут возможность быть тем, кто ты есть. Это довольно круто», – сказал капитан .

Капризов – 3-й в истории «Миннесоты» игрок с 40+ голами за сезон. Ему осталось 3 шайбы, чтобы побить клубный рекорд