Овечкин о Капризове: «Все знают, что он талантливый хоккеист. Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ Дин Эвасон Кирилл Капризов Хоккей

Александр Овечкин поделился мнением о Кирилле Капризове.

Капризов играет за «Миннесоту». Клуб возглавляет бывший помощник тренера «Вашингтона» Дин Эвасон.

«Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком. У него большой опыт, он играл за сборную, играл против взрослых мужиков.

Все знают, что он талантливый игрок, обладающий множеством навыков.

Очевидно, что [Эвасон] из тех парней, которые дадут тебе много игрового времени, дадут возможность быть тем, кто ты есть. Это довольно круто», – сказал капитан «Вашингтона».

Капризов – 3-й в истории «Миннесоты» игрок с 40+ голами за сезон. Ему осталось 3 шайбы, чтобы побить клубный рекорд

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