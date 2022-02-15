Дин Эвасон: «Капризова не особо волнует статистика и игровое время. Сейчас он в первую очередь думает о победе»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова в нынешнем сезоне.

В 43 играх россиянин набрал 57 (22+35) очков. В среднем он проводит на льду 19:01, что является лучшим показателем в команде среди форвардов.

«Я думаю, что сейчас Кирилл в первую очередь думает о победе. Его не особо волнует его статистика или игровое время.

Иногда я вижу, как другие ребята стараются побыстрее уйти со льда, чтобы он получил больше времени. И я это понимаю. Мы несколько раз говорили с ним об этом.

Я принимаю решения, исходя из того, что может принести команде в настоящий момент больше пользы. И он меня понимает», – сказал Эвасон.

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