Тренер «Миннесоты» Эвасон: «Капризов невероятен. Было бы здорово иметь в составе 20 таких парней»

Тренер «Миннесоты» посетовал, что у него в команде нет 20 Капризовых.

Российский нападающий «Уайлд» сегодня сделал дубль в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (2:5, 2-3).

лидирует в снайперской гонке текущего розыгрыша плей-офф с 7 шайбами в 5 играх.

«Капризов невероятен, верно? Он в самом деле невероятен. Он боец. Было бы здорово иметь в составе 20 таких парней. Мы бы сражались лучше.

Этот парень продолжает биться, он хочет побеждать. Он хочет, чтобы команда побеждала. Сегодня у нас не было достаточного количества парней, которые были готовы идти вместе с ним», – сказал .

Капризов и Тарасенко мощно зарубились: 5 голов на двоих. «Сент-Луис» в шаге от выхода в следующий раунд