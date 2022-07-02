Гендиректор «Трактора»: «Пайлат пропустит следующий сезон, скорее всего. Причина та же – давление на родине»

Защитник Лоуренс Пайлат, скорее всего, не сыграет в в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор челябинцев .

« , скорее всего, пропустит следующий сезон в «Тракторе». Думаю, пойдем ему навстречу. Причина та же, что и у других легионеров, – серьезное давление у них на родине, у Пайлата – в Швеции.

Юридические вопросы, связанные с контрактом, прорабатываем сейчас с его агентом.

Кого будем искать на его место? Свободных русских атакующих защитников такого уровня сейчас нет, поэтому, в первую очередь, рассматриваем легионеров», – сообщил Савин.

Ранее действие своих контрактов с «Трактором» приостановили чешские игроки команды – вратарь Роман Вилл, нападающие Лукаш Седлак и Томаш Гика.