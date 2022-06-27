«Трактор» обменял защитника Алексеева в ЦСКА на денежную компенсацию

Игрок «Трактора» продолжит карьеру в .

Челябинский клуб обменял 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева в ЦСКА на денежную компенсацию.

«Дмитрий Алексеев переезжает в Москву – в хоккейный клуб ЦСКА. «Трактор» в обмен получает денежную компенсацию.

Хочется поблагодарить Дмитрия за годы, проведенные в системе нашего клуба. Он всегда честно и максимально ответственно подходил к своей работе. Успехов на новом месте», – сказал генеральный директор «Трактора» .

Алексеев – выпускник школы . В КХЛ он дебютировал за команду в сезоне-2017/18, сыграл в лиге 27 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.