«Трактор» обменял защитника Алексеева в ЦСКА на денежную компенсацию

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Игрок «Трактора» продолжит карьеру в ЦСКА.

Челябинский клуб обменял 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева в ЦСКА на денежную компенсацию.

«Дмитрий Алексеев переезжает в Москву – в хоккейный клуб ЦСКА. «Трактор» в обмен получает денежную компенсацию.

Хочется поблагодарить Дмитрия за годы, проведенные в системе нашего клуба. Он всегда честно и максимально ответственно подходил к своей работе. Успехов на новом месте», – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Алексеев – выпускник школы «Трактора». В КХЛ он дебютировал за команду в сезоне-2017/18, сыграл в лиге 27 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.

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