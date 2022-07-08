Фетисов о драфте НХЛ: «Эта система должна у нас работать. Мы должны отказаться от клубных принадлежностей в спортшколах»

назвал прозорливость примером.

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выбор трех российских игроков в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги

«Там вся философия в том, что драфт помогает сделать любой клуб ведущим. Идет серьезная работа. Клубы тратят большие деньги на отслеживание хоккеистов с юношеского возраста по всему миру.

При правильном менеджменте любой клуб может стать ведущим. Считаю, что эта система должна у нас работать. Мы должны отказаться от клубных принадлежностей в спортивных школах. Не слежу за юными хоккеистами, но тем не менее [видна] прозорливость НХЛ, которая за счет россиян и европейцев превратилась в пример, объединяющий спортсменов всех континентов.

Пожелаем удачи ребятам. Ошибок в первом раунде драфта нет. За ними следят в течение пяти лет со всех сторон. Каждый скаут дает им свою оценку. Предвзятых отношений быть не может. Получается, что 32 команды дают оценку игроку. Потом это все идет в центральное бюро, где формируется рейтинг игроков», – сказал депутат Госдумы.

В первом раунде были выбраны 3 российских игрока – защитник Павел Минтюков («Анахайм», 10-й номер), нападающие («Вашингтон», 20-й номер) и («Миннесота», 24-й номер).

Первым из русских на драфте-2022 выбрали Минтюкова – в топ-10. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду