Слафковски о рекордном для Словакии драфте: «Из 5 миллионов словаков как минимум 4 следили и болели за нас, думаю»

уверен, что вся Словакия следила за драфтом , где он стал 1-м номером.

Драфт получился для страны рекордным – впервые в истории сразу 3 игрока были выбраны в первом раунде.

выбрал под 1-м номером 18-летнего форварда Юрая Слафковски, под 26-м – форварда Филипа Мешара, под 2-м – 18-летнего защитника .

Слафковски и Немец стали самыми высоко выбранными словацкими игроками в истории драфта. Ранее этот рекорд принадлежал Мариану Габорику (3-й номер, 2000 год).

«Думаю, из 5 миллионов словаков как минимум 4 следили за драфтом и болели за нас. Это важно, в конце концов. Мы все из Словакии и представляем свою страну. Я просто счастлив, что это случилось с нами.

Кажется, я даже не расслышал своего имени. Я только услышал «Словакия», а потом просто был в шоке. Меня трясло, мурашки бегали по коже. Это был невероятный момент», – сказал Слафковски.