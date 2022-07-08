Райт о том, что стал только 4-м номером драфта: «Будет больше мотивации. Это точно добавит огня»

Фаворит драфта сказал, что 4-е место в итоговом списке его только раззадорит.

Перед драфтом канадский центрфорвард называл себя лучшим игроком драфта и рассчитывал, что будет выбран под общим первым номером.

В итоге нападающий «Кингстона» из юниорской лиги Онтарио ушел только 4-м, доставшись «Сиэтлу».

«Монреаль», «Нью-Джерси» и «Аризона», имевшие 1-й, 2-й и 3-й выборы, взяли Юрая Слафковски, Шимона Немеца и Логана Кули соответственно.

«Да, будет больше мотивации. Я всегда сам себя мотивирую, внутренне подталкиваю себя вперед. Но это точно добавит огня.

Иногда команды берут самого подходящего игрока для них. В конце концов, это не мое решение. Очевидно, ты хочешь, чтобы тебявыбрали как можно выше. Но я не могу повлиять на выбор, сидя на трибунах. Окей, ладно. Я был в порядке.

Меня выбрал клуб . Я осуществил свою мечту всей своей жизни. Меня взяли в потрясающую команду в с большим будущим впереди. Я бы не сказал, что почувствовал облегчение. Я испытал волнение, смешанное с гордостью. Это большая честь – быть задрафтованным.

В конце концов, важнее не номер, а то, куда ты идешь. Я думаю, что нахожусь в отличной ситуации. Мне нужно немного поработать над своей игрой. Но думаю, что я смогу попасть в НХЛ уже в следующем сезоне», – сказал Райт.