Адвокат Лукина: «Владислава не заключали под стражу, не ограничивали в перемещении. Думаю, занятия спортом нивелируют стресс»

Адвокат Владислава Лукина сообщил, что его клиента не заключали под стражу.

Сообщалось, что нападающий , а также вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов и форвард СКА Михаил Воробьев предстанут перед судом за дачу взятки в крупном размере. Их обвиняют в покупке военных билетов.

«Естественно, [проводимое расследование] накладывает определенный стресс и тому подобное. Думаю, занятия спортом нивелируют негативные последствия. Мы не имеем никаких претензий к органам предварительного следствия – они осуществляют свою работу в рамках ряда уголовных дел.

Думаю, лучше спросить у самого Лукина, отвлекало его это от тренировочного процесса или нет. Органы предварительного следствия не применяли к нему какие-либо ограничения в плане перемещения, не заключали под стражу», – сказал Сергей Кожевников.

«Подчеркну, данная категория дел довольно непростая. Даже у органов предварительного следствия были определенные сомнения, направлять дело [в суд] или нет. В итоге государственное обвинение решило, что суд разберется и даст объективную оценку тем или иным действиям.

Есть определенная процедура, в соответствии с которой нас оповещают о назначении судебного заседания. Пока мы такого документа не получали. Судя по информации сайта, дело поступило в суд 1 июля», – добавил адвокат.