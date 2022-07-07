Михаил Воробьев, Анвар Сулейманов и Владислав Лукин предстанут перед судом за дачу взятки в крупном размере. Их обвиняют в покупке военных билетов (RT)

Три хоккеиста КХЛ предстанут перед судом за дачу взятки в крупном размере.
Ранее сообщалось, что вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов, а также нападающие Владислав Лукин и Михаил Воробьев, выступающие за «Адмирал» и СКА соответственно, обвиняются в покупке военных билетов.
Russia Today обнаружил в базе Ленинского райсуда Уфы три дела, возбужденные по ч. 4 ст. 291 УК («Передача взятки в крупном размере»).
«Ряд хоккеистов действительно проходят обвиняемыми по делам о передаче взятки. Их подозревают в незаконном оформлении военных билетов. Эпизоды, о которых вы спрашиваете, относятся к 2017-2018 годам», – сообщил источник в правоохранительных органах.
В указанный период Сулейманов, Лукин и Воробьев выступали за «Салават Юлаев». Предположительно, игроки, чтобы получить освобождение от службы в армии, обратились к бизнесмену и бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.
Посредника арестовали в апреле этого года, а позже из СИЗО перевели под домашний арест. После его показаний следователи открыли дела против хоккеистов, которые давали взятки, и начальника отделения призыва.
По данным RT, клиентом Самигуллина был еще один бывший игрок «Салавата» – Иван Федотов, которого 1 июля задержали по подозрению от уклонению от службы в армии.
Сообщалось, что хоккеистам может грозить до 12 лет лишения свободы.