Черданцев о Федотове: «Если есть закон о воинской обязанности, нужно исполнять. Можно назвать процессом показательным – не столько к спортсменам, сколько к обычным призывникам»

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Георгий Черданцев оценил ситуацию с призывом Ивана Федотова в армию.

«Сейчас такая обстановка, связанная не только со спортсменами, достаточно много возбуждается уголовных дел по разным направлениям. Если существует закон о всеобщей воинской обязанности, то его нужно исполнять.

В какой-то степени это можно назвать процессом показательным, который направлен не столько к действующим спортсменам, а сколько к обычным призывникам.

Потому что это можно рассматривать как некий сигнал, что если даже до известных спортсменов и звезд российского спорта дело доходит, то тем людям, которые укрываются от призыва, нужно серьезно подумать над тем, нарушать закон или нет», – заявил комментатор.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван в армию и отправлен в Северодвинск. В мае он подписал контракт с «Филадельфией». 

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