Каменский о Федотове: «Не стоит разделять на спортсменов и обычных людей при призыве в армию»

высказался о ситуации с призывом хоккеистов в армию.

«Не стоит разделять на спортсменов и обычных людей при призыве в армию. Все должны быть в равных условиях.

Да, раньше было много клубов, где можно было пройти военную службу: , СКА, «СКА-Хабаровск», «СКА-Свердловск» и другие. Были спортроты, хотя, наверное, и сейчас они есть, как я слышал.

Если ты спортсмен, который годен для призыва в армию, ты должен служить на славу спорта. Но опять же, за всеми спортсменами должен быть контроль внутри клуба, федерации, чтобы знать его подноготную», — сказал вице-президент по развитию.

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