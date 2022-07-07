Каменский о Федотове: «Не стоит разделять на спортсменов и обычных людей при призыве в армию»

Валерий Каменский высказался о ситуации с призывом хоккеистов в армию.
«Не стоит разделять на спортсменов и обычных людей при призыве в армию. Все должны быть в равных условиях.
Да, раньше было много клубов, где можно было пройти военную службу: ЦСКА, СКА, «СКА-Хабаровск», «СКА-Свердловск» и другие. Были спортроты, хотя, наверное, и сейчас они есть, как я слышал.
Если ты спортсмен, который годен для призыва в армию, ты должен служить на славу спорта. Но опять же, за всеми спортсменами должен быть контроль внутри клуба, федерации, чтобы знать его подноготную», — сказал вице-президент КХЛ по развитию.
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