Крикунов о Малкине: «Он еще поиграет в НХЛ. Успеет в КХЛ поиграть, тем более у него американский паспорт есть»

ответил на вопрос о возможном возвращении Евгения Малкина в КХЛ.

«Думаю, не надо возвращаться Малкину в КХЛ. Он еще поиграет в .

У него есть силы и возможности для этого, вопрос другой, что он всю жизнь играл в и сейчас если поменяет команду, совсем не то будет, хотя в НХЛ это нормально.

Он еще успеет в поиграть, тем более у него еще и американский паспорт есть.

Если не договорится с «Питтсбургом», то в любом случае он найдет себе работу там», – сказал бывший главный тренер сборной России.

35-летний форвард все еще не договорился с «Питтсбургом» о новом контракте. Он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Он откроется 13 июля.