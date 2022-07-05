Крикунов о Малкине: «Он еще поиграет в НХЛ. Успеет в КХЛ поиграть, тем более у него американский паспорт есть»

Владимир Крикунов ответил на вопрос о возможном возвращении Евгения Малкина в КХЛ.
«Думаю, не надо возвращаться Малкину в КХЛ. Он еще поиграет в НХЛ.
У него есть силы и возможности для этого, вопрос другой, что он всю жизнь играл в «Питтсбурге» и сейчас если поменяет команду, совсем не то будет, хотя в НХЛ это нормально.
Он еще успеет в КХЛ поиграть, тем более у него еще и американский паспорт есть.
Если не договорится с «Питтсбургом», то в любом случае он найдет себе работу там», – сказал бывший главный тренер сборной России.
35-летний форвард все еще не договорился с «Питтсбургом» о новом контракте. Он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Он откроется 13 июля.