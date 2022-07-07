Малкин о возможном уходе из «Питтсбурга»: «Понимаю, что это бизнес. Надеюсь остаться здесь навсегда»

заявил, что надеется остаться в «Питтсбурге».

Сообщалось, что форвард готов пойти на сокращение зарплаты. По контракту, срок которого истекает в июле, кэпхит составляет 9,5 млн долларов.

«Понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город. Я так люблю наших болельщиков.

Если команда хочет свежей крови, молодых ребят и скажет мне: «Ты должен уйти», то я пойму…

Надеюсь, я останусь здесь навсегда и завершу тут карьеру», — сказал Малкин.

Президент «Питтсбурга» о продлении Малкина: «Ведем конкретные переговоры, но не такие интенсивные, как с Летангом»