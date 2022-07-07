Козлов о «Салавате»: «Кадровая ситуация позволяет нам дать большой шанс молодежи»

Главный тренер рассказал о ближайших планах команды.

– 9 июля в Уфе тренеры соберутся в полном составе, внесем последние коррективы в детальный план тренировочного лагеря. 11 и 12 июля внимательно посмотрим за матчами лучшей молодежи Башкорстостана, это будут внутренние игры, пока без болельщиков.

Кадровая ситуация позволяет нам в этом сезоне дать большой шанс молодежи, поэтому надеемся, что молодые уже через неделю сделают заявку и начнут выгрызать места в составе «Салавата».

12 и 13 июля в клубе официальное собрание, медосмотры, тесты, а уже через день планируем выйти на лед и начать подготовку.

– Некоторых болельщиков беспокоит, что для молодежи, учитывая статус «Салавата Юлаева», открыто слишком много мест. А вас это тревожит?

– У нас есть четыре пятерки, сборы планируем начать минимум шестью. Вакансии есть, поэтому молодежный мини-лагерь и две игры нам особенно интересны. Если молодежь будет готова к конкуренции, то ни о каком беспокойстве речи не возникнет.

В любом случае наш настрой – только на позитив. «Салават» ждет интересный и напряженный сезон, других у больших клубов и не бывает, – сказал .