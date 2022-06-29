Райан Мерфи о «Салавате»: «Вернусь в КХЛ, чтобы побеждать. Буду рад присоединиться к команде, которая имеет чемпионскую историю»

прокомментировал свой переход в .

– Переговоры прошли быстро и легко. Я вернусь в , чтобы побеждать вместе с командой и демонстрировать свои лучшие качества на льду. Буду рад присоединиться к команде, которая имеет чемпионскую историю.

– Удалось ли уже обсудить с главным тренером свою роль в команде?

– Пока лично не общались, но, думаю, совсем скоро мы поговорим с о том, в какой роли он меня видит.

– Несколько слов о вашем игровом стиле. В какой хоккей вы предпочитаете играть?

– Я всегда был атакующим защитником, но время идет, я прогрессирую и уже научился хорошо играть как в атаке, так и в защите.

– Вы уже играли в Уфе за соперников «Салавата» и за молодежную сборную. Какие впечатления остались от атмосферы и фанатах?

– Я играл в Уфе с огромным удовольствием. Помню, как выступал за сборную Канады на молодежном чемпионате мира, а в игре за бронзу мы проиграли российской команде.

На матчах КХЛ я наслаждался каждой секундой – переполненная арена и болельщики, которые очень громко поддерживали команду. О чем еще можно мечтать?

– В Уфе очень требовательные болельщики. Готовы к давлению?

– С огромной поддержкой фанатов всегда идет большое давление, но меня это не пугает. Лучшие игроки могут показывать свой лучший хоккей под давлением, и я верю, что отношусь к такому типу хоккеистов.

– Что скажете об Уфе?

– Мне всегда нравилось приезжать сюда: красивый город, хорошие люди и классная команда.

– Ваши личные цели на сезон?

– Моя цель – помогать команде побеждать в каждом матче и стать чемпионами, – сказал канадский защитник.