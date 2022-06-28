Пашков о «Салавате»: «Клуб входит в сезон без первого номера и с необстрелянной молодежью. Ожидания самые минимальные»

скептически оценил перспективы «Салавата» в новом сезоне .

– Мало того, что весной Уфа потеряла группу легионеров, делавших результат, так еще осталась без Метсолы, который много лет закрывал в клубе вратарскую позицию.

С симпатией отношусь к «Салавату», к его игровым традициям, но клуб входит в сезон без первого номера и с необстрелянной молодежью. Честно скажу, у меня ожидания от Уфы самые минимальные – при всем уважении к новому тренеру .

– Не слишком ли критически вы относитесь к новому дуэту «Салавата» Ежов – Кареев?

– Повторюсь, в этом дуэте нет первого вратаря. Ежов – уже ветеран, в КХЛ у него было несколько попыток стать первым номером, но в последние годы даже в клубе-аутсайдере «Витязе» этого не получилось. Да, Ежов может выдать один-два матча, но стабильность – это не про него.

Кареев значительно моложе, но он уже во второй раз делает попытку закрепиться в КХЛ. Его проблема в том, что сегодня в мировом хоккее в моде большие вратари, а Кареев в общем-то маленький. Тут нужно быть Метсолой, вратарем со своей, где-то рискованной системой игры, с умением быстро выйти на пик. Сомневаюсь, что у Кареева все это получится.

– Но он очень неплохо проявил себя в элитной лиге Финляндии.

– При всем уважении к финскому чемпионату в КХЛ другой хоккей – с перелетами, давлением, ожиданиями. Думаю, и Кареева, и всю вратарскую линию ждут тревожные времена, – сказал олимпийский чемпион.