Ласьков о Малкине: «Женька – работящий мужик. Пока вряд ли стоит ждать его в КХЛ, он достоин играть в НХЛ»

Вице-президент считает, что продолжит выступать в НХЛ.

35-летний форвард все еще не договорился с о новом контракте. Он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Он откроется 13 июля.

«Женька – работящий мужик, который по-максимуму все из себя всегда выжимает. Да, у него есть определенные травмы, но с руками и головой там все нормально.

В том состоянии, в котором он находится, я уверен, что он будет востребован на рынке НХЛ. Не могу сказать по поводу именно четырехлетнего контракта, но спрос на него есть точно.

Что касается возвращения в , то пока вряд ли стоит ждать его тут. На уровне нашей лиги это очень большая звезда, думаю, что на данный момент он достоин играть в », – сказал Сергей Ласьков.